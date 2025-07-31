Dövizler / SNV
SNV: Synovus Financial Corp
50.97 USD 1.19 (2.28%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SNV fiyatı bugün -2.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 50.77 ve Yüksek fiyatı olarak 52.06 aralığında işlem gördü.
Synovus Financial Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SNV haberleri
Günlük aralık
50.77 52.06
Yıllık aralık
35.94 61.06
- Önceki kapanış
- 52.16
- Açılış
- 52.03
- Satış
- 50.97
- Alış
- 51.27
- Düşük
- 50.77
- Yüksek
- 52.06
- Hacim
- 2.388 K
- Günlük değişim
- -2.28%
- Aylık değişim
- 1.31%
- 6 aylık değişim
- 9.52%
- Yıllık değişim
- 16.74%
21 Eylül, Pazar