SNV: Synovus Financial Corp
50.97 USD 1.19 (2.28%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SNV 환율이 오늘 -2.28%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 50.77이고 고가는 52.06이었습니다.
Synovus Financial Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
50.77 52.06
년간 변동
35.94 61.06
- 이전 종가
- 52.16
- 시가
- 52.03
- Bid
- 50.97
- Ask
- 51.27
- 저가
- 50.77
- 고가
- 52.06
- 볼륨
- 2.388 K
- 일일 변동
- -2.28%
- 월 변동
- 1.31%
- 6개월 변동
- 9.52%
- 년간 변동율
- 16.74%
