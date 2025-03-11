Dövizler / SNOA
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SNOA: Sonoma Pharmaceuticals Inc
4.13 USD 0.13 (3.05%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SNOA fiyatı bugün -3.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.13 ve Yüksek fiyatı olarak 4.30 aralığında işlem gördü.
Sonoma Pharmaceuticals Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SNOA haberleri
- Sonoma Pharmaceuticals shareholders approve director election and other proposals
- 5 Healthcare Stocks On Fire This Week - Ginkgo Bioworks Holdings (NYSE:DNA), Sonoma Pharmaceuticals (NASDAQ:SNOA)
- Despite Fast-paced Momentum, Sonoma Pharmaceuticals (SNOA) Is Still a Bargain Stock
- Sonoma Pharmaceuticals Soars 95% After Walmart, Amazon Retail Debut
- Dow Falls Over 100 Points; Deere Shares Dip After Q3 Results - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), Bolt Projects Holdings (NASDAQ:BSLK)
- Why Xos Shares Are Trading Higher By Around 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Sonoma Pharmaceuticals stock soars after diaper rash product hits Walmart
- Sonoma Pharmaceuticals launches diaper rash product in major US retailers
- Sonoma Pharmaceuticals Reports Fiscal Year and Fourth Quarter 2025 Financial Results
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/24/25 - TipRanks.com
- Crude Oil Falls Over 3%; Philip Morris Earnings Top Views - Charles & Colvard (NASDAQ:CTHR), Check Point Software (NASDAQ:CHKP)
- Dow Jumps Over 1,000 Points; Tesla Shares Rise After Q1 Results - Charles & Colvard (NASDAQ:CTHR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- US Stocks Likely To Open Higher After Trump Administration Hints At A Deal With China: 'It Is Prudent To Expect Continued Volatility In The Weeks Ahead,' Says Expert - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI)
- What's Going On With Sonoma Pharmaceuticals Stock Tuesday? - Sonoma Pharmaceuticals (NASDAQ:SNOA)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 11/3/25 - TipRanks.com
Günlük aralık
4.13 4.30
Yıllık aralık
1.77 6.92
- Önceki kapanış
- 4.26
- Açılış
- 4.28
- Satış
- 4.13
- Alış
- 4.43
- Düşük
- 4.13
- Yüksek
- 4.30
- Hacim
- 48
- Günlük değişim
- -3.05%
- Aylık değişim
- -7.40%
- 6 aylık değişim
- 86.04%
- Yıllık değişim
- 29.06%
21 Eylül, Pazar