SNOA: Sonoma Pharmaceuticals Inc
4.13 USD 0.13 (3.05%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SNOA ha avuto una variazione del -3.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.13 e ad un massimo di 4.30.
Segui le dinamiche di Sonoma Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
4.13 4.30
Intervallo Annuale
1.77 6.92
- Chiusura Precedente
- 4.26
- Apertura
- 4.28
- Bid
- 4.13
- Ask
- 4.43
- Minimo
- 4.13
- Massimo
- 4.30
- Volume
- 48
- Variazione giornaliera
- -3.05%
- Variazione Mensile
- -7.40%
- Variazione Semestrale
- 86.04%
- Variazione Annuale
- 29.06%
21 settembre, domenica