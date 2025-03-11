통화 / SNOA
SNOA: Sonoma Pharmaceuticals Inc
4.13 USD 0.13 (3.05%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SNOA 환율이 오늘 -3.05%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.13이고 고가는 4.30이었습니다.
Sonoma Pharmaceuticals Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SNOA News
- Sonoma Pharmaceuticals shareholders approve director election and other proposals
- 5 Healthcare Stocks On Fire This Week - Ginkgo Bioworks Holdings (NYSE:DNA), Sonoma Pharmaceuticals (NASDAQ:SNOA)
- Despite Fast-paced Momentum, Sonoma Pharmaceuticals (SNOA) Is Still a Bargain Stock
- Sonoma Pharmaceuticals Soars 95% After Walmart, Amazon Retail Debut
- Dow Falls Over 100 Points; Deere Shares Dip After Q3 Results - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), Bolt Projects Holdings (NASDAQ:BSLK)
- Why Xos Shares Are Trading Higher By Around 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Sonoma Pharmaceuticals stock soars after diaper rash product hits Walmart
- Sonoma Pharmaceuticals launches diaper rash product in major US retailers
- Sonoma Pharmaceuticals Reports Fiscal Year and Fourth Quarter 2025 Financial Results
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/24/25 - TipRanks.com
- Crude Oil Falls Over 3%; Philip Morris Earnings Top Views - Charles & Colvard (NASDAQ:CTHR), Check Point Software (NASDAQ:CHKP)
- Dow Jumps Over 1,000 Points; Tesla Shares Rise After Q1 Results - Charles & Colvard (NASDAQ:CTHR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- US Stocks Likely To Open Higher After Trump Administration Hints At A Deal With China: 'It Is Prudent To Expect Continued Volatility In The Weeks Ahead,' Says Expert - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI)
- What's Going On With Sonoma Pharmaceuticals Stock Tuesday? - Sonoma Pharmaceuticals (NASDAQ:SNOA)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 11/3/25 - TipRanks.com
일일 변동 비율
4.13 4.30
년간 변동
1.77 6.92
- 이전 종가
- 4.26
- 시가
- 4.28
- Bid
- 4.13
- Ask
- 4.43
- 저가
- 4.13
- 고가
- 4.30
- 볼륨
- 48
- 일일 변동
- -3.05%
- 월 변동
- -7.40%
- 6개월 변동
- 86.04%
- 년간 변동율
- 29.06%
