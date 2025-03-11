Moedas / SNOA
SNOA: Sonoma Pharmaceuticals Inc
4.26 USD 0.18 (4.41%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SNOA para hoje mudou para 4.41%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.16 e o mais alto foi 4.35.
Veja a dinâmica do par de moedas Sonoma Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SNOA Notícias
- Sonoma Pharmaceuticals shareholders approve director election and other proposals
- 5 Healthcare Stocks On Fire This Week - Ginkgo Bioworks Holdings (NYSE:DNA), Sonoma Pharmaceuticals (NASDAQ:SNOA)
- Despite Fast-paced Momentum, Sonoma Pharmaceuticals (SNOA) Is Still a Bargain Stock
- Sonoma Pharmaceuticals Soars 95% After Walmart, Amazon Retail Debut
- Sonoma Pharmaceuticals stock soars after diaper rash product hits Walmart
- Sonoma Pharmaceuticals launches diaper rash product in major US retailers
- Sonoma Pharmaceuticals Reports Fiscal Year and Fourth Quarter 2025 Financial Results
- What's Going On With Sonoma Pharmaceuticals Stock Tuesday? - Sonoma Pharmaceuticals (NASDAQ:SNOA)
Faixa diária
4.16 4.35
Faixa anual
1.77 6.92
- Fechamento anterior
- 4.08
- Open
- 4.23
- Bid
- 4.26
- Ask
- 4.56
- Low
- 4.16
- High
- 4.35
- Volume
- 90
- Mudança diária
- 4.41%
- Mudança mensal
- -4.48%
- Mudança de 6 meses
- 91.89%
- Mudança anual
- 33.13%
