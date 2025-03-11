通貨 / SNOA
SNOA: Sonoma Pharmaceuticals Inc
4.26 USD 0.18 (4.41%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SNOAの今日の為替レートは、4.41%変化しました。日中、通貨は1あたり4.16の安値と4.35の高値で取引されました。
Sonoma Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SNOA News
- Sonoma Pharmaceuticals shareholders approve director election and other proposals
- 5 Healthcare Stocks On Fire This Week - Ginkgo Bioworks Holdings (NYSE:DNA), Sonoma Pharmaceuticals (NASDAQ:SNOA)
- Despite Fast-paced Momentum, Sonoma Pharmaceuticals (SNOA) Is Still a Bargain Stock
- Sonoma Pharmaceuticals Soars 95% After Walmart, Amazon Retail Debut
- Dow Falls Over 100 Points; Deere Shares Dip After Q3 Results - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), Bolt Projects Holdings (NASDAQ:BSLK)
- Why Xos Shares Are Trading Higher By Around 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Sonoma Pharmaceuticals stock soars after diaper rash product hits Walmart
- Sonoma Pharmaceuticals launches diaper rash product in major US retailers
- Sonoma Pharmaceuticals Reports Fiscal Year and Fourth Quarter 2025 Financial Results
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/24/25 - TipRanks.com
- Crude Oil Falls Over 3%; Philip Morris Earnings Top Views - Charles & Colvard (NASDAQ:CTHR), Check Point Software (NASDAQ:CHKP)
- Dow Jumps Over 1,000 Points; Tesla Shares Rise After Q1 Results - Charles & Colvard (NASDAQ:CTHR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- US Stocks Likely To Open Higher After Trump Administration Hints At A Deal With China: 'It Is Prudent To Expect Continued Volatility In The Weeks Ahead,' Says Expert - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI)
- What's Going On With Sonoma Pharmaceuticals Stock Tuesday? - Sonoma Pharmaceuticals (NASDAQ:SNOA)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 11/3/25 - TipRanks.com
1日のレンジ
4.16 4.35
1年のレンジ
1.77 6.92
- 以前の終値
- 4.08
- 始値
- 4.23
- 買値
- 4.26
- 買値
- 4.56
- 安値
- 4.16
- 高値
- 4.35
- 出来高
- 90
- 1日の変化
- 4.41%
- 1ヶ月の変化
- -4.48%
- 6ヶ月の変化
- 91.89%
- 1年の変化
- 33.13%
