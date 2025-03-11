Валюты / SNOA
SNOA: Sonoma Pharmaceuticals Inc
4.20 USD 0.23 (5.19%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SNOA за сегодня изменился на -5.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.80, а максимальная — 4.28.
Следите за динамикой Sonoma Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SNOA
- Sonoma Pharmaceuticals shareholders approve director election and other proposals
- 5 Healthcare Stocks On Fire This Week - Ginkgo Bioworks Holdings (NYSE:DNA), Sonoma Pharmaceuticals (NASDAQ:SNOA)
- Despite Fast-paced Momentum, Sonoma Pharmaceuticals (SNOA) Is Still a Bargain Stock
- Sonoma Pharmaceuticals Soars 95% After Walmart, Amazon Retail Debut
- Dow Falls Over 100 Points; Deere Shares Dip After Q3 Results - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), Bolt Projects Holdings (NASDAQ:BSLK)
- Why Xos Shares Are Trading Higher By Around 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Sonoma Pharmaceuticals stock soars after diaper rash product hits Walmart
- Sonoma Pharmaceuticals launches diaper rash product in major US retailers
- Sonoma Pharmaceuticals Reports Fiscal Year and Fourth Quarter 2025 Financial Results
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/24/25 - TipRanks.com
- Crude Oil Falls Over 3%; Philip Morris Earnings Top Views - Charles & Colvard (NASDAQ:CTHR), Check Point Software (NASDAQ:CHKP)
- Dow Jumps Over 1,000 Points; Tesla Shares Rise After Q1 Results - Charles & Colvard (NASDAQ:CTHR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- US Stocks Likely To Open Higher After Trump Administration Hints At A Deal With China: 'It Is Prudent To Expect Continued Volatility In The Weeks Ahead,' Says Expert - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI)
- What's Going On With Sonoma Pharmaceuticals Stock Tuesday? - Sonoma Pharmaceuticals (NASDAQ:SNOA)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 11/3/25 - TipRanks.com
Дневной диапазон
3.80 4.28
Годовой диапазон
1.77 6.92
- Предыдущее закрытие
- 4.43
- Open
- 3.81
- Bid
- 4.20
- Ask
- 4.50
- Low
- 3.80
- High
- 4.28
- Объем
- 147
- Дневное изменение
- -5.19%
- Месячное изменение
- -5.83%
- 6-месячное изменение
- 89.19%
- Годовое изменение
- 31.25%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.