КотировкиРазделы
Валюты / SNOA
Назад в Рынок акций США

SNOA: Sonoma Pharmaceuticals Inc

4.20 USD 0.23 (5.19%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SNOA за сегодня изменился на -5.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.80, а максимальная — 4.28.

Следите за динамикой Sonoma Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SNOA

Дневной диапазон
3.80 4.28
Годовой диапазон
1.77 6.92
Предыдущее закрытие
4.43
Open
3.81
Bid
4.20
Ask
4.50
Low
3.80
High
4.28
Объем
147
Дневное изменение
-5.19%
Месячное изменение
-5.83%
6-месячное изменение
89.19%
Годовое изменение
31.25%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.