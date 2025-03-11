货币 / SNOA
SNOA: Sonoma Pharmaceuticals Inc
4.08 USD 0.12 (2.86%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SNOA汇率已更改-2.86%。当日，交易品种以低点4.08和高点4.18进行交易。
关注Sonoma Pharmaceuticals Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SNOA新闻
- Sonoma Pharmaceuticals shareholders approve director election and other proposals
- 5 Healthcare Stocks On Fire This Week - Ginkgo Bioworks Holdings (NYSE:DNA), Sonoma Pharmaceuticals (NASDAQ:SNOA)
- Despite Fast-paced Momentum, Sonoma Pharmaceuticals (SNOA) Is Still a Bargain Stock
- Sonoma Pharmaceuticals Soars 95% After Walmart, Amazon Retail Debut
- Dow Falls Over 100 Points; Deere Shares Dip After Q3 Results - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), Bolt Projects Holdings (NASDAQ:BSLK)
- Why Xos Shares Are Trading Higher By Around 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Sonoma Pharmaceuticals stock soars after diaper rash product hits Walmart
- Sonoma Pharmaceuticals launches diaper rash product in major US retailers
- Sonoma Pharmaceuticals Reports Fiscal Year and Fourth Quarter 2025 Financial Results
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/24/25 - TipRanks.com
- Crude Oil Falls Over 3%; Philip Morris Earnings Top Views - Charles & Colvard (NASDAQ:CTHR), Check Point Software (NASDAQ:CHKP)
- Dow Jumps Over 1,000 Points; Tesla Shares Rise After Q1 Results - Charles & Colvard (NASDAQ:CTHR), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- US Stocks Likely To Open Higher After Trump Administration Hints At A Deal With China: 'It Is Prudent To Expect Continued Volatility In The Weeks Ahead,' Says Expert - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI)
- What's Going On With Sonoma Pharmaceuticals Stock Tuesday? - Sonoma Pharmaceuticals (NASDAQ:SNOA)
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 11/3/25 - TipRanks.com
日范围
4.08 4.18
年范围
1.77 6.92
- 前一天收盘价
- 4.20
- 开盘价
- 4.14
- 卖价
- 4.08
- 买价
- 4.38
- 最低价
- 4.08
- 最高价
- 4.18
- 交易量
- 16
- 日变化
- -2.86%
- 月变化
- -8.52%
- 6个月变化
- 83.78%
- 年变化
- 27.50%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值