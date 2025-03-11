KurseKategorien
Währungen / SNOA
Zurück zum Aktien

SNOA: Sonoma Pharmaceuticals Inc

4.20 USD 0.06 (1.41%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SNOA hat sich für heute um -1.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.20 bis zu einem Hoch von 4.30 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sonoma Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SNOA News

Tagesspanne
4.20 4.30
Jahresspanne
1.77 6.92
Vorheriger Schlusskurs
4.26
Eröffnung
4.28
Bid
4.20
Ask
4.50
Tief
4.20
Hoch
4.30
Volumen
30
Tagesänderung
-1.41%
Monatsänderung
-5.83%
6-Monatsänderung
89.19%
Jahresänderung
31.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K