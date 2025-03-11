Währungen / SNOA
SNOA: Sonoma Pharmaceuticals Inc
4.20 USD 0.06 (1.41%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SNOA hat sich für heute um -1.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.20 bis zu einem Hoch von 4.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sonoma Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
4.20 4.30
Jahresspanne
1.77 6.92
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.26
- Eröffnung
- 4.28
- Bid
- 4.20
- Ask
- 4.50
- Tief
- 4.20
- Hoch
- 4.30
- Volumen
- 30
- Tagesänderung
- -1.41%
- Monatsänderung
- -5.83%
- 6-Monatsänderung
- 89.19%
- Jahresänderung
- 31.25%
