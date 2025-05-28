Dövizler / SNCR
SNCR: Synchronoss Technologies Inc
6.42 USD 0.13 (1.98%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SNCR fiyatı bugün -1.98% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.29 ve Yüksek fiyatı olarak 6.80 aralığında işlem gördü.
Synchronoss Technologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SNCR haberleri
- Synchronoss (SNCR) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Investors Heavily Search Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR): Here is What You Need to Know
- Wall Street Analysts Think Synchronoss (SNCR) Is a Good Investment: Is It?
- Here is What to Know Beyond Why Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) is a Trending Stock
- Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Synchronoss (SNCR) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Synchronoss (SNCR) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
- Monday.com (MNDY) Surges 3.4%: Is This an Indication of Further Gains?
- Advanced Energy Industries (AEIS) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Is Trending Stock Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) a Buy Now?
- Synchronoss (SNCR) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- Synchronoss (SNCR) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- Synchronoss receives $30.2 million tax refund, reduces debt
- Karooooo Ltd. (KARO) Q1 Earnings Beat Estimates
- Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Synchronoss (SNCR) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- Synchronoss Technologies Holds Annual Meeting, Elects Directors
- Synchronoss technologies CEO sells shares worth $111,765
- Synchronoss technologies director Harris sells $33,624 in stock
- Synchronoss technologies EVP sells $27,696 in stock
- Synchronoss joins Russell 2000 Index, signaling strategic progress
- 10 Tech Stocks to Join Russell 3000 in June
Günlük aralık
6.29 6.80
Yıllık aralık
5.25 15.46
- Önceki kapanış
- 6.55
- Açılış
- 6.57
- Satış
- 6.42
- Alış
- 6.72
- Düşük
- 6.29
- Yüksek
- 6.80
- Hacim
- 190
- Günlük değişim
- -1.98%
- Aylık değişim
- 7.36%
- 6 aylık değişim
- -43.63%
- Yıllık değişim
- -58.09%
21 Eylül, Pazar