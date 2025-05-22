Валюты / SNCR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SNCR: Synchronoss Technologies Inc
5.99 USD 0.05 (0.83%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SNCR за сегодня изменился на -0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.92, а максимальная — 6.14.
Следите за динамикой Synchronoss Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SNCR
- Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Investors Heavily Search Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR): Here is What You Need to Know
- Wall Street Analysts Think Synchronoss (SNCR) Is a Good Investment: Is It?
- Here is What to Know Beyond Why Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) is a Trending Stock
- Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Synchronoss (SNCR) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Synchronoss (SNCR) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
- Monday.com (MNDY) Surges 3.4%: Is This an Indication of Further Gains?
- Advanced Energy Industries (AEIS) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Is Trending Stock Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) a Buy Now?
- Synchronoss (SNCR) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- Synchronoss (SNCR) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- Synchronoss receives $30.2 million tax refund, reduces debt
- Karooooo Ltd. (KARO) Q1 Earnings Beat Estimates
- Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Synchronoss (SNCR) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- Synchronoss Technologies Holds Annual Meeting, Elects Directors
- Synchronoss technologies CEO sells shares worth $111,765
- Synchronoss technologies director Harris sells $33,624 in stock
- Synchronoss technologies EVP sells $27,696 in stock
- Synchronoss joins Russell 2000 Index, signaling strategic progress
- 10 Tech Stocks to Join Russell 3000 in June
- 180 Degree Capital Q1 2025 slides: Stock price gains 8.2% despite NAV decline
- Synchronoss at Sidoti Micro-Cap Conference: Cloud Growth and Strategic Expansion
Дневной диапазон
5.92 6.14
Годовой диапазон
5.25 15.46
- Предыдущее закрытие
- 6.04
- Open
- 6.04
- Bid
- 5.99
- Ask
- 6.29
- Low
- 5.92
- High
- 6.14
- Объем
- 128
- Дневное изменение
- -0.83%
- Месячное изменение
- 0.17%
- 6-месячное изменение
- -47.41%
- Годовое изменение
- -60.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.