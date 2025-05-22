Divisas / SNCR
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SNCR: Synchronoss Technologies Inc
6.20 USD 0.21 (3.51%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SNCR de hoy ha cambiado un 3.51%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6.00, mientras que el máximo ha alcanzado 6.38.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Synchronoss Technologies Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SNCR News
- Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Investors Heavily Search Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR): Here is What You Need to Know
- Wall Street Analysts Think Synchronoss (SNCR) Is a Good Investment: Is It?
- Here is What to Know Beyond Why Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) is a Trending Stock
- Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Synchronoss (SNCR) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Synchronoss (SNCR) Rises As Market Takes a Dip: Key Facts
- Monday.com (MNDY) Surges 3.4%: Is This an Indication of Further Gains?
- Advanced Energy Industries (AEIS) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Is Trending Stock Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) a Buy Now?
- Synchronoss (SNCR) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- Synchronoss (SNCR) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- Synchronoss receives $30.2 million tax refund, reduces debt
- Karooooo Ltd. (KARO) Q1 Earnings Beat Estimates
- Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Synchronoss (SNCR) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- Synchronoss Technologies Holds Annual Meeting, Elects Directors
- Synchronoss technologies CEO sells shares worth $111,765
- Synchronoss technologies director Harris sells $33,624 in stock
- Synchronoss technologies EVP sells $27,696 in stock
- Synchronoss joins Russell 2000 Index, signaling strategic progress
- 10 Tech Stocks to Join Russell 3000 in June
- 180 Degree Capital Q1 2025 slides: Stock price gains 8.2% despite NAV decline
- Synchronoss at Sidoti Micro-Cap Conference: Cloud Growth and Strategic Expansion
Rango diario
6.00 6.38
Rango anual
5.25 15.46
- Cierres anteriores
- 5.99
- Open
- 6.05
- Bid
- 6.20
- Ask
- 6.50
- Low
- 6.00
- High
- 6.38
- Volumen
- 249
- Cambio diario
- 3.51%
- Cambio mensual
- 3.68%
- Cambio a 6 meses
- -45.57%
- Cambio anual
- -59.53%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B