SNCR: Synchronoss Technologies Inc
6.55 USD 0.35 (5.65%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SNCR para hoje mudou para 5.65%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.92 e o mais alto foi 6.62.
Veja a dinâmica do par de moedas Synchronoss Technologies Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SNCR Notícias
Faixa diária
5.92 6.62
Faixa anual
5.25 15.46
- Fechamento anterior
- 6.20
- Open
- 6.26
- Bid
- 6.55
- Ask
- 6.85
- Low
- 5.92
- High
- 6.62
- Volume
- 211
- Mudança diária
- 5.65%
- Mudança mensal
- 9.53%
- Mudança de 6 meses
- -42.49%
- Mudança anual
- -57.25%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh