货币 / SNCR
SNCR: Synchronoss Technologies Inc
6.16 USD 0.17 (2.84%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SNCR汇率已更改2.84%。当日，交易品种以低点6.00和高点6.38进行交易。
关注Synchronoss Technologies Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SNCR新闻
日范围
6.00 6.38
年范围
5.25 15.46
- 前一天收盘价
- 5.99
- 开盘价
- 6.00
- 卖价
- 6.16
- 买价
- 6.46
- 最低价
- 6.00
- 最高价
- 6.38
- 交易量
- 211
- 日变化
- 2.84%
- 月变化
- 3.01%
- 6个月变化
- -45.92%
- 年变化
- -59.79%
