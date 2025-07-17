Dövizler / SNA
SNA: Snap-On Incorporated
337.30 USD 2.20 (0.65%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SNA fiyatı bugün -0.65% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 335.91 ve Yüksek fiyatı olarak 341.11 aralığında işlem gördü.
Snap-On Incorporated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
335.91 341.11
Yıllık aralık
284.38 373.90
- Önceki kapanış
- 339.50
- Açılış
- 339.90
- Satış
- 337.30
- Alış
- 337.60
- Düşük
- 335.91
- Yüksek
- 341.11
- Hacim
- 621
- Günlük değişim
- -0.65%
- Aylık değişim
- 4.84%
- 6 aylık değişim
- 0.87%
- Yıllık değişim
- 16.47%
21 Eylül, Pazar