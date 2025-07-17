クォートセクション
通貨 / SNA
SNA: Snap-On Incorporated

339.50 USD 8.47 (2.56%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SNAの今日の為替レートは、2.56%変化しました。日中、通貨は1あたり331.83の安値と341.31の高値で取引されました。

Snap-On Incorporatedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
331.83 341.31
1年のレンジ
284.38 373.90
以前の終値
331.03
始値
331.83
買値
339.50
買値
339.80
安値
331.83
高値
341.31
出来高
477
1日の変化
2.56%
1ヶ月の変化
5.52%
6ヶ月の変化
1.53%
1年の変化
17.23%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K