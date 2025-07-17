통화 / SNA
SNA: Snap-On Incorporated
337.30 USD 2.20 (0.65%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SNA 환율이 오늘 -0.65%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 335.91이고 고가는 341.11이었습니다.
Snap-On Incorporated 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SNA News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Pfizer: Finally Some Fortune, Plus Twenty High-Quality Dividend Growth Valuations (PFE)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Snap-On Incorporated: Expensive With Limited Catalyst Visibility (NYSE:SNA)
- Snap-on declares $2.14 per share quarterly dividend
- Top Analyst Reports for Oracle, Walt Disney & KKR
- BXSY: This Unique Fund Could Have A Lot To Offer (OTCMKTS:BXSY)
- Why Snap-On (SNA) International Revenue Trends Deserve Your Attention
- Snap-on's Q2 Profits Slip as Revenues Hold Steady
- Snap-on Analysts Boost Their Forecasts After Better-Than-Expected Q2 Earnings - Snap-on (NYSE:SNA)
- Microsoft To Rally More Than 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Abbott Laboratories (NYSE:ABT), Amphenol (NYSE:APH)
- Snap-on Incorporated (SNA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Snap-on Incorporated 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SNA)
일일 변동 비율
335.91 341.11
년간 변동
284.38 373.90
- 이전 종가
- 339.50
- 시가
- 339.90
- Bid
- 337.30
- Ask
- 337.60
- 저가
- 335.91
- 고가
- 341.11
- 볼륨
- 621
- 일일 변동
- -0.65%
- 월 변동
- 4.84%
- 6개월 변동
- 0.87%
- 년간 변동율
- 16.47%
