Divisas / SNA
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SNA: Snap-On Incorporated
331.03 USD 2.89 (0.87%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SNA de hoy ha cambiado un -0.87%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 330.59, mientras que el máximo ha alcanzado 338.56.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Snap-On Incorporated. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SNA News
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 1.64%
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.08%
- Pfizer: Finally Some Fortune, Plus Twenty High-Quality Dividend Growth Valuations (PFE)
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.84%
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.64%
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Snap-On Incorporated: Expensive With Limited Catalyst Visibility (NYSE:SNA)
- Snap-on declares $2.14 per share quarterly dividend
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.48%
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.56%
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.12%
- Top Analyst Reports for Oracle, Walt Disney & KKR
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.33%
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.97%
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.47%
- BXSY: This Unique Fund Could Have A Lot To Offer (OTCMKTS:BXSY)
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.04%
- Why Snap-On (SNA) International Revenue Trends Deserve Your Attention
- Snap-on's Q2 Profits Slip as Revenues Hold Steady
- Snap-on Analysts Boost Their Forecasts After Better-Than-Expected Q2 Earnings - Snap-on (NYSE:SNA)
- Microsoft To Rally More Than 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Abbott Laboratories (NYSE:ABT), Amphenol (NYSE:APH)
- Snap-on Incorporated (SNA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Snap-on Incorporated 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SNA)
Rango diario
330.59 338.56
Rango anual
284.38 373.90
- Cierres anteriores
- 333.92
- Open
- 333.68
- Bid
- 331.03
- Ask
- 331.33
- Low
- 330.59
- High
- 338.56
- Volumen
- 542
- Cambio diario
- -0.87%
- Cambio mensual
- 2.89%
- Cambio a 6 meses
- -1.01%
- Cambio anual
- 14.30%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B