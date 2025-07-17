Devises / SNA
SNA: Snap-On Incorporated
337.30 USD 2.20 (0.65%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SNA a changé de -0.65% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 335.91 et à un maximum de 341.11.
Suivez la dynamique Snap-On Incorporated. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
335.91 341.11
Range Annuel
284.38 373.90
- Clôture Précédente
- 339.50
- Ouverture
- 339.90
- Bid
- 337.30
- Ask
- 337.60
- Plus Bas
- 335.91
- Plus Haut
- 341.11
- Volume
- 621
- Changement quotidien
- -0.65%
- Changement Mensuel
- 4.84%
- Changement à 6 Mois
- 0.87%
- Changement Annuel
- 16.47%
20 septembre, samedi