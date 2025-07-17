Валюты / SNA
SNA: Snap-On Incorporated
333.92 USD 5.87 (1.73%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SNA за сегодня изменился на -1.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 332.67, а максимальная — 341.16.
Следите за динамикой Snap-On Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SNA
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 1.64%
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.08%
- Pfizer: Finally Some Fortune, Plus Twenty High-Quality Dividend Growth Valuations (PFE)
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.84%
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.64%
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Snap-On Incorporated: Expensive With Limited Catalyst Visibility (NYSE:SNA)
- Snap-on declares $2.14 per share quarterly dividend
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.48%
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.56%
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.12%
- Top Analyst Reports for Oracle, Walt Disney & KKR
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.33%
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.97%
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.47%
- BXSY: This Unique Fund Could Have A Lot To Offer (OTCMKTS:BXSY)
- Morocco stocks higher at close of trade; Moroccan All Shares up 0.04%
- Why Snap-On (SNA) International Revenue Trends Deserve Your Attention
- Snap-on's Q2 Profits Slip as Revenues Hold Steady
- Snap-on Analysts Boost Their Forecasts After Better-Than-Expected Q2 Earnings - Snap-on (NYSE:SNA)
- Microsoft To Rally More Than 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Abbott Laboratories (NYSE:ABT), Amphenol (NYSE:APH)
- Snap-on Incorporated (SNA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Snap-on Incorporated 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SNA)
Дневной диапазон
332.67 341.16
Годовой диапазон
284.38 373.90
- Предыдущее закрытие
- 339.79
- Open
- 338.78
- Bid
- 333.92
- Ask
- 334.22
- Low
- 332.67
- High
- 341.16
- Объем
- 756
- Дневное изменение
- -1.73%
- Месячное изменение
- 3.79%
- 6-месячное изменение
- -0.14%
- Годовое изменение
- 15.30%
