SNA: Snap-On Incorporated

333.92 USD 5.87 (1.73%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SNA за сегодня изменился на -1.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 332.67, а максимальная — 341.16.

Следите за динамикой Snap-On Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
332.67 341.16
Годовой диапазон
284.38 373.90
Предыдущее закрытие
339.79
Open
338.78
Bid
333.92
Ask
334.22
Low
332.67
High
341.16
Объем
756
Дневное изменение
-1.73%
Месячное изменение
3.79%
6-месячное изменение
-0.14%
Годовое изменение
15.30%
