SMOT hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF hisse senedi 36.78 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 36.65 - 36.93 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 36.69 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 63 değerine ulaştı. SMOT canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF hisse senedi şu anda 36.78 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 5.30% ve USD değerlerini izler. SMOT hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

SMOT hisse senedi nasıl alınır? VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF hisselerini şu anki 36.78 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 36.78 ve Ask 37.08 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 63 ve günlük değişim oranı -0.08% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte SMOT fiyat hareketlerini takip edin.

SMOT hisse senedine nasıl yatırım yapılır? VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 27.93 - 37.69 ve mevcut fiyatı 36.78 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 36.78 veya Ask 37.08 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 1.97% ve 6 aylık değişim oranı 15.62% değerlerini karşılaştırır. SMOT fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

VanEck Morningstar SMID Moat ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? VanEck Morningstar SMID Moat ETF hisse senedi yıllık olarak 37.69 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 27.93 - 37.69). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 36.69 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF performansını takip edin.

VanEck Morningstar SMID Moat ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) hisse senedi yıllık olarak en düşük 27.93 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 36.78 ve hareket ettiği yıllık aralık 27.93 - 37.69 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki SMOT fiyat hareketlerini izleyin.