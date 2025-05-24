- Visão do mercado
SMOT: VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF
A taxa do SMOT para hoje mudou para -0.71%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 36.45 e o mais alto foi 36.53.
Veja a dinâmica do par de moedas VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SMOT Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de SMOT hoje?
Hoje VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) está avaliado em 36.52. O instrumento é negociado dentro de 36.45 - 36.53, o fechamento de ontem foi 36.78, e o volume de negociação atingiu 9. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de SMOT em tempo real.
As ações de VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF pagam dividendos?
Atualmente VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF está avaliado em 36.52. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.55% e USD. Monitore os movimentos de SMOT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de SMOT?
Você pode comprar ações de VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) pelo preço atual 36.52. Ordens geralmente são executadas perto de 36.52 ou 36.82, enquanto 9 e 0.11% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de SMOT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de SMOT?
Investir em VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF envolve considerar a faixa anual 27.93 - 37.69 e o preço atual 36.52. Muitos comparam 1.25% e 14.81% antes de enviar ordens em 36.52 ou 36.82. Estude as mudanças diárias de preço de SMOT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações VanEck Morningstar SMID Moat ETF?
O maior preço de VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) no último ano foi 37.69. As ações oscilaram bastante dentro de 27.93 - 37.69, e a comparação com 36.78 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações VanEck Morningstar SMID Moat ETF?
O menor preço de VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) no ano foi 27.93. A comparação com o preço atual 36.52 e 27.93 - 37.69 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de SMOT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de SMOT?
No passado VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 36.78 e 4.55% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 36.78
- Open
- 36.48
- Bid
- 36.52
- Ask
- 36.82
- Low
- 36.45
- High
- 36.53
- Volume
- 9
- Mudança diária
- -0.71%
- Mudança mensal
- 1.25%
- Mudança de 6 meses
- 14.81%
- Mudança anual
- 4.55%
