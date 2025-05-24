CotationsSections
SMOT: VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF

36.78 USD 0.09 (0.25%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SMOT a changé de 0.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 36.65 et à un maximum de 36.93.

Suivez la dynamique VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

SMOT Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action SMOT aujourd'hui ?

L'action VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF est cotée à 36.78 aujourd'hui. Elle se négocie dans 36.65 - 36.93, a clôturé hier à 36.69 et son volume d'échange a atteint 63. Le graphique en temps réel du cours de SMOT présente ces mises à jour.

L'action VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF verse-t-elle des dividendes ?

VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF est actuellement valorisé à 36.78. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.30% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de SMOT.

Comment acheter des actions SMOT ?

Vous pouvez acheter des actions VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF au cours actuel de 36.78. Les ordres sont généralement placés à proximité de 36.78 ou de 37.08, le 63 et le -0.08% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de SMOT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action SMOT ?

Investir dans VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 27.93 - 37.69 et le prix actuel 36.78. Beaucoup comparent 1.97% et 15.62% avant de passer des ordres à 36.78 ou 37.08. Consultez le graphique du cours de SMOT en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action VanEck Morningstar SMID Moat ETF ?

Le cours le plus élevé de VanEck Morningstar SMID Moat ETF l'année dernière était 37.69. Au cours de 27.93 - 37.69, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 36.69 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action VanEck Morningstar SMID Moat ETF ?

Le cours le plus bas de VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) sur l'année a été 27.93. Sa comparaison avec 36.78 et 27.93 - 37.69 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de SMOT sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action SMOT a-t-elle été divisée ?

VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 36.69 et 5.30% après les opérations sur titres.

Range quotidien
36.65 36.93
Range Annuel
27.93 37.69
Clôture Précédente
36.69
Ouverture
36.81
Bid
36.78
Ask
37.08
Plus Bas
36.65
Plus Haut
36.93
Volume
63
Changement quotidien
0.25%
Changement Mensuel
1.97%
Changement à 6 Mois
15.62%
Changement Annuel
5.30%
