SMOT: VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF
Der Wechselkurs von SMOT hat sich für heute um -0.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.45 bis zu einem Hoch von 36.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von SMOT heute?
Die Aktie von VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) notiert heute bei 36.52. Sie wird innerhalb einer Spanne von 36.45 - 36.53 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 36.78 und das Handelsvolumen erreichte 9. Das Live-Chart von SMOT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie SMOT Dividenden?
VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF wird derzeit mit 36.52 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.55% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von SMOT zu verfolgen.
Wie kaufe ich SMOT-Aktien?
Sie können Aktien von VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) zum aktuellen Kurs von 36.52 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 36.52 oder 36.82 platziert, während 9 und 0.11% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von SMOT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in SMOT-Aktien?
Bei einer Investition in VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF müssen die jährliche Spanne 27.93 - 37.69 und der aktuelle Kurs 36.52 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.25% und 14.81%, bevor sie Orders zu 36.52 oder 36.82 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von SMOT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von VanEck Morningstar SMID Moat ETF?
Der höchste Kurs von VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) im vergangenen Jahr lag bei 37.69. Innerhalb von 27.93 - 37.69 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 36.78 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von VanEck Morningstar SMID Moat ETF?
Der niedrigste Kurs von VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) im Laufe des Jahres betrug 27.93. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 36.52 und der Spanne 27.93 - 37.69 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von SMOT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von SMOT statt?
VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 36.78 und 4.55% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 36.78
- Eröffnung
- 36.48
- Bid
- 36.52
- Ask
- 36.82
- Tief
- 36.45
- Hoch
- 36.53
- Volumen
- 9
- Tagesänderung
- -0.71%
- Monatsänderung
- 1.25%
- 6-Monatsänderung
- 14.81%
- Jahresänderung
- 4.55%
- Akt
- 1.6%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 1.8%
- Akt
- -0.6%
- Erw
- -0.5%
- Vorh
- -0.3%
- Akt
- 94.6
- Erw
- 93.5
- Vorh
- 95.6
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.953%