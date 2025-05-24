报价部分
货币 / SMOT
回到股票

SMOT: VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF

36.40 USD 0.38 (1.03%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日SMOT汇率已更改-1.03%。当日，交易品种以低点36.40和高点36.40进行交易。

关注VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SMOT新闻

常见问题解答

SMOT股票今天的价格是多少？

VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF股票今天的定价为36.40。它在36.40 - 36.40范围内交易，昨天的收盘价为36.78，交易量达到1。SMOT的实时价格图表显示了这些更新。

VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF股票是否支付股息？

VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF目前的价值为36.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.21%和USD。实时查看图表以跟踪SMOT走势。

如何购买SMOT股票？

您可以以36.40的当前价格购买VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF股票。订单通常设置在36.40或36.70附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注SMOT的实时图表更新。

如何投资SMOT股票？

投资VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF需要考虑年度范围27.93 - 37.69和当前价格36.40。许多人在以36.40或36.70下订单之前，会比较0.91%和。实时查看SMOT价格图表，了解每日变化。

VanEck Morningstar SMID Moat ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VanEck Morningstar SMID Moat ETF的最高价格是37.69。在27.93 - 37.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF的绩效。

VanEck Morningstar SMID Moat ETF股票的最低价格是多少？

VanEck Morningstar SMID Moat ETF（SMOT）的最低价格为27.93。将其与当前的36.40和27.93 - 37.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMOT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SMOT股票是什么时候拆分的？

VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.78和4.21%中可见。

日范围
36.40 36.40
年范围
27.93 37.69
前一天收盘价
36.78
开盘价
36.40
卖价
36.40
买价
36.70
最低价
36.40
最高价
36.40
交易量
1
日变化
-1.03%
月变化
0.91%
6个月变化
14.43%
年变化
4.21%
28 十月, 星期二
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.6%
预测值
1.7%
前值
1.8%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.6%
预测值
-0.5%
前值
-0.3%
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.6
预测值
93.5
前值
95.6
17:00
USD
7年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
3.953%