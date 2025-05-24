SMOT: VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF
今日SMOT汇率已更改-1.03%。当日，交易品种以低点36.40和高点36.40进行交易。
关注VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SMOT新闻
常见问题解答
SMOT股票今天的价格是多少？
VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF股票今天的定价为36.40。它在36.40 - 36.40范围内交易，昨天的收盘价为36.78，交易量达到1。SMOT的实时价格图表显示了这些更新。
VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF股票是否支付股息？
VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF目前的价值为36.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.21%和USD。实时查看图表以跟踪SMOT走势。
如何购买SMOT股票？
您可以以36.40的当前价格购买VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF股票。订单通常设置在36.40或36.70附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注SMOT的实时图表更新。
如何投资SMOT股票？
投资VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF需要考虑年度范围27.93 - 37.69和当前价格36.40。许多人在以36.40或36.70下订单之前，会比较0.91%和。实时查看SMOT价格图表，了解每日变化。
VanEck Morningstar SMID Moat ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VanEck Morningstar SMID Moat ETF的最高价格是37.69。在27.93 - 37.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF的绩效。
VanEck Morningstar SMID Moat ETF股票的最低价格是多少？
VanEck Morningstar SMID Moat ETF（SMOT）的最低价格为27.93。将其与当前的36.40和27.93 - 37.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMOT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SMOT股票是什么时候拆分的？
VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.78和4.21%中可见。
