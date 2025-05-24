КотировкиРазделы
SMOT: VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF

36.40 USD 0.38 (1.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SMOT за сегодня изменился на -1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.40, а максимальная — 36.40.

Следите за динамикой VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SMOT сегодня?

VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) сегодня оценивается на уровне 36.40. Инструмент торгуется в пределах 36.40 - 36.40, вчерашнее закрытие составило 36.78, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SMOT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF?

VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF в настоящее время оценивается в 36.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.21% и USD. Отслеживайте движения SMOT на графике в реальном времени.

Как купить акции SMOT?

Вы можете купить акции VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) по текущей цене 36.40. Ордера обычно размещаются около 36.40 или 36.70, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SMOT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SMOT?

Инвестирование в VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF предполагает учет годового диапазона 27.93 - 37.69 и текущей цены 36.40. Многие сравнивают 0.91% и 14.43% перед размещением ордеров на 36.40 или 36.70. Изучайте ежедневные изменения цены SMOT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VanEck Morningstar SMID Moat ETF?

Самая высокая цена VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) за последний год составила 37.69. Акции заметно колебались в пределах 27.93 - 37.69, сравнение с 36.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VanEck Morningstar SMID Moat ETF?

Самая низкая цена VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) за год составила 27.93. Сравнение с текущими 36.40 и 27.93 - 37.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SMOT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SMOT?

В прошлом VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.78 и 4.21% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.40 36.40
Годовой диапазон
27.93 37.69
Предыдущее закрытие
36.78
Open
36.40
Bid
36.40
Ask
36.70
Low
36.40
High
36.40
Объем
1
Дневное изменение
-1.03%
Месячное изменение
0.91%
6-месячное изменение
14.43%
Годовое изменение
4.21%
