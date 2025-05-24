クォートセクション
通貨 / SMOT
株に戻る

SMOT: VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF

36.78 USD 0.09 (0.25%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SMOTの今日の為替レートは、0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり36.65の安値と36.93の高値で取引されました。

VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SMOT News

よくあるご質問

SMOT株の現在の価格は？

VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETFの株価は本日36.78です。36.65 - 36.93内で取引され、前日の終値は36.69、取引量は63に達しました。SMOTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETFの株は配当を出しますか？

VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETFの現在の価格は36.78です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.30%やUSDにも注目します。SMOTの動きはライブチャートで確認できます。

SMOT株を買う方法は？

VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETFの株は現在36.78で購入可能です。注文は通常36.78または37.08付近で行われ、63や-0.08%が市場の動きを示します。SMOTの最新情報はライブチャートで確認できます。

SMOT株に投資する方法は？

VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETFへの投資では、年間の値幅27.93 - 37.69と現在の36.78を考慮します。注文は多くの場合36.78や37.08で行われる前に、1.97%や15.62%と比較されます。SMOTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

VanEck Morningstar SMID Moat ETFの株の最高値は？

VanEck Morningstar SMID Moat ETFの過去1年の最高値は37.69でした。27.93 - 37.69内で株価は大きく変動し、36.69と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

VanEck Morningstar SMID Moat ETFの株の最低値は？

VanEck Morningstar SMID Moat ETF(SMOT)の年間最安値は27.93でした。現在の36.78や27.93 - 37.69と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SMOTの動きはライブチャートで確認できます。

SMOTの株式分割はいつ行われましたか？

VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、36.69、5.30%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
36.65 36.93
1年のレンジ
27.93 37.69
以前の終値
36.69
始値
36.81
買値
36.78
買値
37.08
安値
36.65
高値
36.93
出来高
63
1日の変化
0.25%
1ヶ月の変化
1.97%
6ヶ月の変化
15.62%
1年の変化
5.30%
28 10月, 火曜日
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.6%
期待
1.7%
1.8%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.6%
期待
-0.5%
-0.3%
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.6
期待
93.5
95.6
17:00
USD
7年債入札
実際
期待
3.953%