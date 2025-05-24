- 概要
SMOT: VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOTの今日の為替レートは、0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり36.65の安値と36.93の高値で取引されました。
VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
SMOT株の現在の価格は？
VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETFの株価は本日36.78です。36.65 - 36.93内で取引され、前日の終値は36.69、取引量は63に達しました。SMOTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETFの株は配当を出しますか？
VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETFの現在の価格は36.78です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.30%やUSDにも注目します。SMOTの動きはライブチャートで確認できます。
SMOT株を買う方法は？
VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETFの株は現在36.78で購入可能です。注文は通常36.78または37.08付近で行われ、63や-0.08%が市場の動きを示します。SMOTの最新情報はライブチャートで確認できます。
SMOT株に投資する方法は？
VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETFへの投資では、年間の値幅27.93 - 37.69と現在の36.78を考慮します。注文は多くの場合36.78や37.08で行われる前に、1.97%や15.62%と比較されます。SMOTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
VanEck Morningstar SMID Moat ETFの株の最高値は？
VanEck Morningstar SMID Moat ETFの過去1年の最高値は37.69でした。27.93 - 37.69内で株価は大きく変動し、36.69と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
VanEck Morningstar SMID Moat ETFの株の最低値は？
VanEck Morningstar SMID Moat ETF(SMOT)の年間最安値は27.93でした。現在の36.78や27.93 - 37.69と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。SMOTの動きはライブチャートで確認できます。
SMOTの株式分割はいつ行われましたか？
VanEck ETF Trust VanEck Morningstar SMID Moat ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、36.69、5.30%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 36.69
- 始値
- 36.81
- 買値
- 36.78
- 買値
- 37.08
- 安値
- 36.65
- 高値
- 36.93
- 出来高
- 63
- 1日の変化
- 0.25%
- 1ヶ月の変化
- 1.97%
- 6ヶ月の変化
- 15.62%
- 1年の変化
- 5.30%
- 実際
- 1.6%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 1.8%
- 実際
- -0.6%
- 期待
- -0.5%
- 前
- -0.3%
- 実際
- 94.6
- 期待
- 93.5
- 前
- 95.6
- 実際
- 3.953%