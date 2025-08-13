FiyatlarBölümler
Dövizler / SLVO
SLVO: Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETNs due April

90.74 USD 1.97 (2.22%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SLVO fiyatı bugün 2.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 88.97 ve Yüksek fiyatı olarak 90.74 aralığında işlem gördü.

Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETNs due April hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
88.97 90.74
Yıllık aralık
72.85 90.74
Önceki kapanış
88.77
Açılış
89.59
Satış
90.74
Alış
91.04
Düşük
88.97
Yüksek
90.74
Hacim
137
Günlük değişim
2.22%
Aylık değişim
5.33%
6 aylık değişim
10.50%
Yıllık değişim
13.17%
21 Eylül, Pazar