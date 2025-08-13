Dövizler / SLVO
SLVO: Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETNs due April
90.74 USD 1.97 (2.22%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SLVO fiyatı bugün 2.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 88.97 ve Yüksek fiyatı olarak 90.74 aralığında işlem gördü.
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETNs due April hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
88.97 90.74
Yıllık aralık
72.85 90.74
- 88.77
- 89.59
- 90.74
- 91.04
- 88.97
- 90.74
- 137
- 2.22%
- 5.33%
- 10.50%
- 13.17%
21 Eylül, Pazar