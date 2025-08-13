CotationsSections
Devises / SLVO
Retour à Actions

SLVO: Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETNs due April

90.74 USD 1.97 (2.22%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SLVO a changé de 2.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 88.97 et à un maximum de 90.74.

Suivez la dynamique Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETNs due April. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SLVO Nouvelles

Range quotidien
88.97 90.74
Range Annuel
72.85 90.74
Clôture Précédente
88.77
Ouverture
89.59
Bid
90.74
Ask
91.04
Plus Bas
88.97
Plus Haut
90.74
Volume
137
Changement quotidien
2.22%
Changement Mensuel
5.33%
Changement à 6 Mois
10.50%
Changement Annuel
13.17%
20 septembre, samedi