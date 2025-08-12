Divisas / SLVO
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SLVO: Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETNs due April
88.11 USD 1.39 (1.55%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SLVO de hoy ha cambiado un -1.55%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 87.55, mientras que el máximo ha alcanzado 89.09.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETNs due April. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SLVO News
- How Will Fed Rate Cuts Impact Gold And Silver? Hint: Pay Attention To Real Interest Rates
- Silver Steadies As Fed Bets And Industrial Demand Fuel Strongest Rally In 14 Years
- Silver: Ultimate Precious Metals Investment For 2025 And 2026 (NYSEARCA:PSLV)
- Even With The Recent Price Surge, Silver Still Appears Cheap
- Commodities: Oil Gains On Uncertainty Around Russian Oil
- Silver Is A Sleeping Giant (Commodity:XAGUSD:CUR)
- Silver Nears Its All-Time Highs: Where To Look Next? XAG Higher Timeframe Outlook
- 31 Ideal 'Safer' Monthly Paying September Dividend Stocks And 80 Funds
- Gold And Silver Officially Confirm Their Breakouts (Technical Analysis)
- Why Silver May Hit $50+ In September (Technical Analysis)
- Comex Delivery Not Yet Reflecting Risk That Trump Stacks The Fed (NYSEARCA:GLD)
- Silver Market Special Update: Major Breakout And Meltup Alert
- The Commodities Feed: Oil Market Shifts Its Attention To OPEC+ Meeting
- Commodities Tracker: August 2025
- Copper And Silver Are Setting Up For Powerful Moves (Technical Analysis)
- Big Move Coming For The U.S. Dollar And Gold
- Investing In Bullion Vs. Mining Stocks
- Precious Metals Surge After Dovish Jackson Hole Speech (Technical Analysis)
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Why Are Silver And Platinum Outperforming As Portfolio Diversifiers To Gold?
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Silver Market Update - Big Potential Upside
- Commodities Tracker: July 2025
- Gold And Silver Drop As U.S. Rules Out Bullion Tariffs
Rango diario
87.55 89.09
Rango anual
72.85 90.00
- Cierres anteriores
- 89.50
- Open
- 89.08
- Bid
- 88.11
- Ask
- 88.41
- Low
- 87.55
- High
- 89.09
- Volumen
- 111
- Cambio diario
- -1.55%
- Cambio mensual
- 2.28%
- Cambio a 6 meses
- 7.29%
- Cambio anual
- 9.89%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B