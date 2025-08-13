통화 / SLVO
SLVO: Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETNs due April
90.74 USD 1.97 (2.22%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SLVO 환율이 오늘 2.22%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 88.97이고 고가는 90.74이었습니다.
Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETNs due April 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
88.97 90.74
년간 변동
72.85 90.74
- 이전 종가
- 88.77
- 시가
- 89.59
- Bid
- 90.74
- Ask
- 91.04
- 저가
- 88.97
- 고가
- 90.74
- 볼륨
- 137
- 일일 변동
- 2.22%
- 월 변동
- 5.33%
- 6개월 변동
- 10.50%
- 년간 변동율
- 13.17%
