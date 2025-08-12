Währungen / SLVO
SLVO: Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETNs due April
88.77 USD 0.66 (0.75%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SLVO hat sich für heute um 0.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 88.18 bis zu einem Hoch von 89.13 gehandelt.
Verfolgen Sie die Credit Suisse X-Links Silver Shares Covered Call ETNs due April-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
88.18 89.13
Jahresspanne
72.85 90.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 88.11
- Eröffnung
- 88.25
- Bid
- 88.77
- Ask
- 89.07
- Tief
- 88.18
- Hoch
- 89.13
- Volumen
- 86
- Tagesänderung
- 0.75%
- Monatsänderung
- 3.04%
- 6-Monatsänderung
- 8.10%
- Jahresänderung
- 10.71%
