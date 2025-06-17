Dövizler / SLRX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SLRX: Salarius Pharmaceuticals Inc
4.32 USD 0.24 (5.26%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SLRX fiyatı bugün -5.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.24 ve Yüksek fiyatı olarak 4.62 aralığında işlem gördü.
Salarius Pharmaceuticals Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SLRX haberleri
- Salarius Pharmaceuticals birleşme şartlarını değiştirdi, imtiyazlı hisse dönüşümünü düzenledi
- Salarius Pharmaceuticals amends merger terms, adjusts preferred stock conversion
- Salarius Pharmaceuticals files prospectus for $2.6 million at-the-market offering
- Upcoming Stock Splits This Week (August 18 to August 22) – Stay Invested - TipRanks.com
- Salarius Pharmaceuticals to implement 1-for-15 reverse stock split
- Why Apple Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
- US Stocks Mixed; Procter & Gamble Posts Upbeat Earnings - Durect (NASDAQ:DRRX), AIM ImmunoTech (AMEX:AIM)
- Salarius Pharmaceuticals stock soars after Nasdaq extends compliance deadline
- Salarius Pharmaceuticals granted Nasdaq extension to regain listing compliance
- Salarius Pharmaceuticals amends merger agreement to allow debt-for-equity exchange
- Salarius Pharmaceuticals shareholders approve reverse stock split and share issuance
- What's Going On With Salarius Pharmaceuticals Shares Today? - Salarius Pharmaceuticals (NASDAQ:SLRX)
- Why Lennar Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
Günlük aralık
4.24 4.62
Yıllık aralık
0.43 7.20
- Önceki kapanış
- 4.56
- Açılış
- 4.62
- Satış
- 4.32
- Alış
- 4.62
- Düşük
- 4.24
- Yüksek
- 4.62
- Hacim
- 150
- Günlük değişim
- -5.26%
- Aylık değişim
- -21.45%
- 6 aylık değişim
- 476.00%
- Yıllık değişim
- 200.00%
21 Eylül, Pazar