SLRX: Salarius Pharmaceuticals Inc
4.24 USD 0.32 (7.02%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SLRX hat sich für heute um -7.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.24 bis zu einem Hoch von 4.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die Salarius Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
4.24 4.54
Jahresspanne
0.43 7.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.56
- Eröffnung
- 4.53
- Bid
- 4.24
- Ask
- 4.54
- Tief
- 4.24
- Hoch
- 4.54
- Volumen
- 53
- Tagesänderung
- -7.02%
- Monatsänderung
- -22.91%
- 6-Monatsänderung
- 465.33%
- Jahresänderung
- 194.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K