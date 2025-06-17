KurseKategorien
Währungen / SLRX
Zurück zum Aktien

SLRX: Salarius Pharmaceuticals Inc

4.24 USD 0.32 (7.02%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SLRX hat sich für heute um -7.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.24 bis zu einem Hoch von 4.54 gehandelt.

Verfolgen Sie die Salarius Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SLRX News

Tagesspanne
4.24 4.54
Jahresspanne
0.43 7.20
Vorheriger Schlusskurs
4.56
Eröffnung
4.53
Bid
4.24
Ask
4.54
Tief
4.24
Hoch
4.54
Volumen
53
Tagesänderung
-7.02%
Monatsänderung
-22.91%
6-Monatsänderung
465.33%
Jahresänderung
194.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K