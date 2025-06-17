货币 / SLRX
SLRX: Salarius Pharmaceuticals Inc
5.56 USD 0.13 (2.28%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SLRX汇率已更改-2.28%。当日，交易品种以低点5.45和高点5.80进行交易。
关注Salarius Pharmaceuticals Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SLRX新闻
- Salarius Pharmaceuticals files prospectus for $2.6 million at-the-market offering
- Upcoming Stock Splits This Week (August 18 to August 22) – Stay Invested - TipRanks.com
- Salarius Pharmaceuticals to implement 1-for-15 reverse stock split
- Why Apple Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
- US Stocks Mixed; Procter & Gamble Posts Upbeat Earnings - Durect (NASDAQ:DRRX), AIM ImmunoTech (AMEX:AIM)
- Salarius Pharmaceuticals stock soars after Nasdaq extends compliance deadline
- Salarius Pharmaceuticals granted Nasdaq extension to regain listing compliance
- Salarius Pharmaceuticals amends merger agreement to allow debt-for-equity exchange
- Salarius Pharmaceuticals shareholders approve reverse stock split and share issuance
- What's Going On With Salarius Pharmaceuticals Shares Today? - Salarius Pharmaceuticals (NASDAQ:SLRX)
- Why Lennar Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
日范围
5.45 5.80
年范围
0.43 7.20
- 前一天收盘价
- 5.69
- 开盘价
- 5.51
- 卖价
- 5.56
- 买价
- 5.86
- 最低价
- 5.45
- 最高价
- 5.80
- 交易量
- 298
- 日变化
- -2.28%
- 月变化
- 1.09%
- 6个月变化
- 641.33%
- 年变化
- 286.11%
