Devises / SLRX
SLRX: Salarius Pharmaceuticals Inc
4.32 USD 0.24 (5.26%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SLRX a changé de -5.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.24 et à un maximum de 4.62.
Suivez la dynamique Salarius Pharmaceuticals Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SLRX Nouvelles
- Salarius Pharmaceuticals modifie les termes de fusion et ajuste la conversion des actions privilégiées
- Salarius Pharmaceuticals amends merger terms, adjusts preferred stock conversion
- Salarius Pharmaceuticals files prospectus for $2.6 million at-the-market offering
- Upcoming Stock Splits This Week (August 18 to August 22) – Stay Invested - TipRanks.com
- Salarius Pharmaceuticals to implement 1-for-15 reverse stock split
- Why Apple Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
- US Stocks Mixed; Procter & Gamble Posts Upbeat Earnings - Durect (NASDAQ:DRRX), AIM ImmunoTech (AMEX:AIM)
- Salarius Pharmaceuticals stock soars after Nasdaq extends compliance deadline
- Salarius Pharmaceuticals granted Nasdaq extension to regain listing compliance
- Salarius Pharmaceuticals amends merger agreement to allow debt-for-equity exchange
- Salarius Pharmaceuticals shareholders approve reverse stock split and share issuance
- What's Going On With Salarius Pharmaceuticals Shares Today? - Salarius Pharmaceuticals (NASDAQ:SLRX)
- Why Lennar Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
Range quotidien
4.24 4.62
Range Annuel
0.43 7.20
- Clôture Précédente
- 4.56
- Ouverture
- 4.62
- Bid
- 4.32
- Ask
- 4.62
- Plus Bas
- 4.24
- Plus Haut
- 4.62
- Volume
- 150
- Changement quotidien
- -5.26%
- Changement Mensuel
- -21.45%
- Changement à 6 Mois
- 476.00%
- Changement Annuel
- 200.00%
20 septembre, samedi