SLRX: Salarius Pharmaceuticals Inc
4.56 USD 1.00 (17.99%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SLRXの今日の為替レートは、-17.99%変化しました。日中、通貨は1あたり4.23の安値と4.70の高値で取引されました。
Salarius Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SLRX News
- サラリウス・ファーマシューティカルズ、合併条件を修正し優先株式の転換を調整
- Salarius Pharmaceuticals amends merger terms, adjusts preferred stock conversion
- Salarius Pharmaceuticals files prospectus for $2.6 million at-the-market offering
- Upcoming Stock Splits This Week (August 18 to August 22) – Stay Invested - TipRanks.com
- Salarius Pharmaceuticals to implement 1-for-15 reverse stock split
- Why Apple Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
- US Stocks Mixed; Procter & Gamble Posts Upbeat Earnings - Durect (NASDAQ:DRRX), AIM ImmunoTech (AMEX:AIM)
- Salarius Pharmaceuticals stock soars after Nasdaq extends compliance deadline
- Salarius Pharmaceuticals granted Nasdaq extension to regain listing compliance
- Salarius Pharmaceuticals amends merger agreement to allow debt-for-equity exchange
- Salarius Pharmaceuticals shareholders approve reverse stock split and share issuance
- What's Going On With Salarius Pharmaceuticals Shares Today? - Salarius Pharmaceuticals (NASDAQ:SLRX)
- Why Lennar Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
1日のレンジ
4.23 4.70
1年のレンジ
0.43 7.20
- 以前の終値
- 5.56
- 始値
- 4.40
- 買値
- 4.56
- 買値
- 4.86
- 安値
- 4.23
- 高値
- 4.70
- 出来高
- 701
- 1日の変化
- -17.99%
- 1ヶ月の変化
- -17.09%
- 6ヶ月の変化
- 508.00%
- 1年の変化
- 216.67%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K