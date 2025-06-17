QuotazioniSezioni
Valute / SLRX
Tornare a Azioni

SLRX: Salarius Pharmaceuticals Inc

4.32 USD 0.24 (5.26%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SLRX ha avuto una variazione del -5.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.24 e ad un massimo di 4.62.

Segui le dinamiche di Salarius Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SLRX News

Intervallo Giornaliero
4.24 4.62
Intervallo Annuale
0.43 7.20
Chiusura Precedente
4.56
Apertura
4.62
Bid
4.32
Ask
4.62
Minimo
4.24
Massimo
4.62
Volume
150
Variazione giornaliera
-5.26%
Variazione Mensile
-21.45%
Variazione Semestrale
476.00%
Variazione Annuale
200.00%
21 settembre, domenica