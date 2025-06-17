Valute / SLRX
SLRX: Salarius Pharmaceuticals Inc
4.32 USD 0.24 (5.26%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SLRX ha avuto una variazione del -5.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.24 e ad un massimo di 4.62.
Segui le dinamiche di Salarius Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SLRX News
- Salarius Pharmaceuticals modifica i termini di fusione e regola la conversione delle azioni privilegiate
- Salarius Pharmaceuticals amends merger terms, adjusts preferred stock conversion
- Salarius Pharmaceuticals files prospectus for $2.6 million at-the-market offering
- Upcoming Stock Splits This Week (August 18 to August 22) – Stay Invested - TipRanks.com
- Salarius Pharmaceuticals to implement 1-for-15 reverse stock split
- Why Apple Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
- US Stocks Mixed; Procter & Gamble Posts Upbeat Earnings - Durect (NASDAQ:DRRX), AIM ImmunoTech (AMEX:AIM)
- Salarius Pharmaceuticals stock soars after Nasdaq extends compliance deadline
- Salarius Pharmaceuticals granted Nasdaq extension to regain listing compliance
- Salarius Pharmaceuticals amends merger agreement to allow debt-for-equity exchange
- Salarius Pharmaceuticals shareholders approve reverse stock split and share issuance
- What's Going On With Salarius Pharmaceuticals Shares Today? - Salarius Pharmaceuticals (NASDAQ:SLRX)
- Why Lennar Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
Intervallo Giornaliero
4.24 4.62
Intervallo Annuale
0.43 7.20
- Chiusura Precedente
- 4.56
- Apertura
- 4.62
- Bid
- 4.32
- Ask
- 4.62
- Minimo
- 4.24
- Massimo
- 4.62
- Volume
- 150
- Variazione giornaliera
- -5.26%
- Variazione Mensile
- -21.45%
- Variazione Semestrale
- 476.00%
- Variazione Annuale
- 200.00%
21 settembre, domenica