시세섹션
통화 / SLRX
주식로 돌아가기

SLRX: Salarius Pharmaceuticals Inc

4.32 USD 0.24 (5.26%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

SLRX 환율이 오늘 -5.26%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.24이고 고가는 4.62이었습니다.

Salarius Pharmaceuticals Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SLRX News

일일 변동 비율
4.24 4.62
년간 변동
0.43 7.20
이전 종가
4.56
시가
4.62
Bid
4.32
Ask
4.62
저가
4.24
고가
4.62
볼륨
150
일일 변동
-5.26%
월 변동
-21.45%
6개월 변동
476.00%
년간 변동율
200.00%
20 9월, 토요일