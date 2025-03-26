Dövizler / SLRC
SLRC: SLR Investment Corp - Closed End Fund
16.17 USD 0.06 (0.37%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SLRC fiyatı bugün 0.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 16.03 ve Yüksek fiyatı olarak 16.20 aralığında işlem gördü.
SLR Investment Corp - Closed End Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
16.03 16.20
Yıllık aralık
13.64 17.94
21 Eylül, Pazar