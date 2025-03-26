Valute / SLRC
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SLRC: SLR Investment Corp - Closed End Fund
16.17 USD 0.06 (0.37%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SLRC ha avuto una variazione del 0.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.03 e ad un massimo di 16.20.
Segui le dinamiche di SLR Investment Corp - Closed End Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SLRC News
- Dividend Power Dogs: 12 Ideal Safer September Stars
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2
- Assessing SLR Investment’s Performance For Q2 (NASDAQ:SLRC)
- Wednesday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Roberts buys $120,254 in SLR investment shares
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- Create Your Financial Freedom With Magnificent Dividends, Up To 10% Yields
- Propel Media: Decoding The Black Box Via DeepIntent’s ABL With SLR Investment (undefined:PROM)
- SLR Investment (SLRC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- SLR Investment earnings missed, revenue topped estimates
- SLR Investment (SLRC) Lags Q2 Earnings Estimates
- High Yields, Weird Prices
- SLR Investment: 10% Yield From This Asset-Based Lender (NASDAQ:SLRC)
- Where Fat Yields Meet Lower Risk
- Golub Capital BDC’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2 (GBDC)
- Golub Capital BDC’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- I Demand +7% Yields For My Retirement
- Fat Dividends Served Reality Check
- Updated Charts For High-Yield Stocks
- SLR Investment (SLRC): Strong 11% Dividend, Weak Overall Performance
- Cedar Creek Partners Q1 2025 Results
- Earn Up To 12% Yield While Living The American Dream
- SLR Investment: 9.6% Yield And NAV Growth Make It A Buy (NASDAQ:SLRC)
- Golub Capital BDC's NAV, Valuation And Dividend Vs. 11 BDC Peers - Part 2 (NASDAQ:GBDC)
Intervallo Giornaliero
16.03 16.20
Intervallo Annuale
13.64 17.94
- Chiusura Precedente
- 16.11
- Apertura
- 16.13
- Bid
- 16.17
- Ask
- 16.47
- Minimo
- 16.03
- Massimo
- 16.20
- Volume
- 264
- Variazione giornaliera
- 0.37%
- Variazione Mensile
- -2.71%
- Variazione Semestrale
- -3.86%
- Variazione Annuale
- 7.37%
20 settembre, sabato