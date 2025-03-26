Divisas / SLRC
SLRC: SLR Investment Corp - Closed End Fund
15.97 USD 0.02 (0.13%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SLRC de hoy ha cambiado un 0.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 15.95, mientras que el máximo ha alcanzado 16.15.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SLR Investment Corp - Closed End Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
15.95 16.15
Rango anual
13.64 17.94
- Cierres anteriores
- 15.95
- Open
- 16.00
- Bid
- 15.97
- Ask
- 16.27
- Low
- 15.95
- High
- 16.15
- Volumen
- 331
- Cambio diario
- 0.13%
- Cambio mensual
- -3.91%
- Cambio a 6 meses
- -5.05%
- Cambio anual
- 6.04%
