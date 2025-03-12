Валюты / SLRC
SLRC: SLR Investment Corp - Closed End Fund
15.95 USD 0.03 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SLRC за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.86, а максимальная — 16.05.
Следите за динамикой SLR Investment Corp - Closed End Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
15.86 16.05
Годовой диапазон
13.64 17.94
- Предыдущее закрытие
- 15.92
- Open
- 16.00
- Bid
- 15.95
- Ask
- 16.25
- Low
- 15.86
- High
- 16.05
- Объем
- 346
- Дневное изменение
- 0.19%
- Месячное изменение
- -4.03%
- 6-месячное изменение
- -5.17%
- Годовое изменение
- 5.91%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.