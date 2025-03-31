Währungen / SLRC
SLRC: SLR Investment Corp - Closed End Fund
16.17 USD 0.06 (0.37%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SLRC hat sich für heute um 0.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.07 bis zu einem Hoch von 16.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die SLR Investment Corp - Closed End Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SLRC News
Tagesspanne
16.07 16.18
Jahresspanne
13.64 17.94
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.11
- Eröffnung
- 16.13
- Bid
- 16.17
- Ask
- 16.47
- Tief
- 16.07
- Hoch
- 16.18
- Volumen
- 26
- Tagesänderung
- 0.37%
- Monatsänderung
- -2.71%
- 6-Monatsänderung
- -3.86%
- Jahresänderung
- 7.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K