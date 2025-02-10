Dövizler / SLNG
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
SLNG: Stabilis Solutions Inc
4.03 USD 0.01 (0.25%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SLNG fiyatı bugün 0.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.63 ve Yüksek fiyatı olarak 4.14 aralığında işlem gördü.
Stabilis Solutions Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SLNG haberleri
- Stabilis Solutions earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- H C Slingsby reports H1 operating profit despite sales decline
- InvestingPro Fair Value model correctly flags SLNG’s 40% decline
- Slingsby shareholders vote on key resolutions at AGM
- Stabilis Solutions, Inc (SLNG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- This Stabilis Solutions Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Lifeward (NASDAQ:LFWD), Flowco Holdings (NYSE:FLOC)
Günlük aralık
3.63 4.14
Yıllık aralık
3.29 8.28
- Önceki kapanış
- 4.02
- Açılış
- 3.91
- Satış
- 4.03
- Alış
- 4.33
- Düşük
- 3.63
- Yüksek
- 4.14
- Hacim
- 51
- Günlük değişim
- 0.25%
- Aylık değişim
- -1.23%
- 6 aylık değişim
- -18.75%
- Yıllık değişim
- -14.98%
21 Eylül, Pazar