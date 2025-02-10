KurseKategorien
SLNG
SLNG: Stabilis Solutions Inc

4.12 USD 0.10 (2.49%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SLNG hat sich für heute um 2.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.63 bis zu einem Hoch von 4.12 gehandelt.

Verfolgen Sie die Stabilis Solutions Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
3.63 4.12
Jahresspanne
3.29 8.28
Vorheriger Schlusskurs
4.02
Eröffnung
3.91
Bid
4.12
Ask
4.42
Tief
3.63
Hoch
4.12
Volumen
18
Tagesänderung
2.49%
Monatsänderung
0.98%
6-Monatsänderung
-16.94%
Jahresänderung
-13.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K