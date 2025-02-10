Währungen / SLNG
SLNG: Stabilis Solutions Inc
4.12 USD 0.10 (2.49%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SLNG hat sich für heute um 2.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.63 bis zu einem Hoch von 4.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die Stabilis Solutions Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SLNG News
- Stabilis Solutions earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- H C Slingsby reports H1 operating profit despite sales decline
- InvestingPro Fair Value model correctly flags SLNG’s 40% decline
- Slingsby shareholders vote on key resolutions at AGM
- Stabilis Solutions, Inc (SLNG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- This Stabilis Solutions Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Lifeward (NASDAQ:LFWD), Flowco Holdings (NYSE:FLOC)
Tagesspanne
3.63 4.12
Jahresspanne
3.29 8.28
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.02
- Eröffnung
- 3.91
- Bid
- 4.12
- Ask
- 4.42
- Tief
- 3.63
- Hoch
- 4.12
- Volumen
- 18
- Tagesänderung
- 2.49%
- Monatsänderung
- 0.98%
- 6-Monatsänderung
- -16.94%
- Jahresänderung
- -13.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K