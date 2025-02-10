Валюты / SLNG
SLNG: Stabilis Solutions Inc
4.11 USD 0.17 (4.31%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SLNG за сегодня изменился на 4.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.90, а максимальная — 4.11.
Следите за динамикой Stabilis Solutions Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SLNG
- Stabilis Solutions earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- H C Slingsby reports H1 operating profit despite sales decline
- InvestingPro Fair Value model correctly flags SLNG’s 40% decline
- Slingsby shareholders vote on key resolutions at AGM
- Stabilis Solutions, Inc (SLNG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- This Stabilis Solutions Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Lifeward (NASDAQ:LFWD), Flowco Holdings (NYSE:FLOC)
Дневной диапазон
3.90 4.11
Годовой диапазон
3.29 8.28
- Предыдущее закрытие
- 3.94
- Open
- 4.00
- Bid
- 4.11
- Ask
- 4.41
- Low
- 3.90
- High
- 4.11
- Объем
- 63
- Дневное изменение
- 4.31%
- Месячное изменение
- 0.74%
- 6-месячное изменение
- -17.14%
- Годовое изменение
- -13.29%
