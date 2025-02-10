Valute / SLNG
SLNG: Stabilis Solutions Inc
4.03 USD 0.01 (0.25%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SLNG ha avuto una variazione del 0.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.63 e ad un massimo di 4.14.
Segui le dinamiche di Stabilis Solutions Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SLNG News
- Stabilis Solutions earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- H C Slingsby reports H1 operating profit despite sales decline
- InvestingPro Fair Value model correctly flags SLNG’s 40% decline
- Slingsby shareholders vote on key resolutions at AGM
- Stabilis Solutions, Inc (SLNG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- This Stabilis Solutions Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Lifeward (NASDAQ:LFWD), Flowco Holdings (NYSE:FLOC)
Intervallo Giornaliero
3.63 4.14
Intervallo Annuale
3.29 8.28
- Chiusura Precedente
- 4.02
- Apertura
- 3.91
- Bid
- 4.03
- Ask
- 4.33
- Minimo
- 3.63
- Massimo
- 4.14
- Volume
- 51
- Variazione giornaliera
- 0.25%
- Variazione Mensile
- -1.23%
- Variazione Semestrale
- -18.75%
- Variazione Annuale
- -14.98%
21 settembre, domenica