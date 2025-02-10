QuotazioniSezioni
Valute / SLNG
Tornare a Azioni

SLNG: Stabilis Solutions Inc

4.03 USD 0.01 (0.25%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SLNG ha avuto una variazione del 0.25% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.63 e ad un massimo di 4.14.

Segui le dinamiche di Stabilis Solutions Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SLNG News

Intervallo Giornaliero
3.63 4.14
Intervallo Annuale
3.29 8.28
Chiusura Precedente
4.02
Apertura
3.91
Bid
4.03
Ask
4.33
Minimo
3.63
Massimo
4.14
Volume
51
Variazione giornaliera
0.25%
Variazione Mensile
-1.23%
Variazione Semestrale
-18.75%
Variazione Annuale
-14.98%
21 settembre, domenica