Moedas / SLNG
SLNG: Stabilis Solutions Inc
4.02 USD 0.06 (1.47%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SLNG para hoje mudou para -1.47%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.99 e o mais alto foi 4.18.
Veja a dinâmica do par de moedas Stabilis Solutions Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SLNG Notícias
Faixa diária
3.99 4.18
Faixa anual
3.29 8.28
- Fechamento anterior
- 4.08
- Open
- 4.18
- Bid
- 4.02
- Ask
- 4.32
- Low
- 3.99
- High
- 4.18
- Volume
- 44
- Mudança diária
- -1.47%
- Mudança mensal
- -1.47%
- Mudança de 6 meses
- -18.95%
- Mudança anual
- -15.19%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh